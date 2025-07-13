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Актор Франківського драмтеатру Олег Панас стане викладачем в Інституті мистецтв
Диван на коліщатках в темній вітальні

Актор Франківського драмтеатру Олег Панас стане викладачем в Інституті мистецтв

Автор: Олег Мамчур
13/07/2025 14:00
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З нового навчального року Олег Панас стане художнім керівником курсу та викладачем акторської майстерності в Інституті мистецтв КНУ ім. В. Стефаника.

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Про це інформує Правда з посиланням на Франківський драмтеатр.

Олег Панас приєднався до театральної трупи Франківського драмтеатру у 2019 році, одразу після закінчення Інституту мистецтв. 

У його репертуарі понад три десятки ролей, серед яких Ромео у «Romeo & Juliet», Яро в «Гуцулці Ксені», Молодий у «Гуцульському вісілі», Петро у «Наталці Полтавці».