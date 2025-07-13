Актор Франківського драмтеатру Олег Панас стане викладачем в Інституті мистецтв

З нового навчального року Олег Панас стане художнім керівником курсу та викладачем акторської майстерності в Інституті мистецтв КНУ ім. В. Стефаника.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це інформує Правда з посиланням на Франківський драмтеатр.
Олег Панас приєднався до театральної трупи Франківського драмтеатру у 2019 році, одразу після закінчення Інституту мистецтв.
У його репертуарі понад три десятки ролей, серед яких Ромео у «Romeo & Juliet», Яро в «Гуцулці Ксені», Молодий у «Гуцульському вісілі», Петро у «Наталці Полтавці».