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“Мене відверто дратує чому не має президента-галичанина”, – Руслан Марцінків
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Мене відверто дратує чому не має президента-галичанина”, – Руслан Марцінків

Автор: Олег Мамчур
13/07/2025 13:13
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Міський голова Руслан Марцінків вважає що захід, зокрема Івано-Франківськ, має продукувати сенси.

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“Мене відверто дратує чому не має президента галичанина”, – заявив очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків в інтерв’ю “Мосейчук+.

“Мене відверто дратує, чому немає президента галичанина, чи, скажімо, Галичина не має такої сильнішої думки. Мені здається, що час приходить, що саме захід України має продукувати більше сенсів для цілої України…Тому що ми надійний тил. Мені здається, що більше українська мова, більше релігійні речі…це наша унікальна пропозиція для України, яка повинна продовжуватися”,- сказав Марцінків.