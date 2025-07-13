Скільки священників з Івано-Франківщини отримали бронь від мобілізації

На Івано-Франківщині налічується понад сім сотень релігійних організацій, які належать до “критично важливих” та мають можливість бронювати своїх священнослужителів від мобілізації. За місяць з моменту затвердження переліку таких церков, станом на 8 липня 2025 року, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті забронювала 111 представників духовенства регіону. Це — керівники релігійних організацій.

Про це повідомили у ДЕСС у відповіді на інформаційний запит Суспільного.

Хто отримав право на бронювання священнослужителів

742 релігійні організації Івано-Франківської області визнані критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Найбільша кількість з них (орієнтовно 52%) — це храми Української греко-католицької церкви. Приблизно 36,5% “критично важливих” релігійних організацій Івано-Франківщини складають храми Православної церкви України. Також у переліку є релігійні громади Євангельської віри, Римо-католицької церкви в Україні, іудейського віросповідання, “Свідки Єгови” тощо.

Співвідношення кількості “критично важливих” релігійних організацій Івано-Франківщини. Суспільне Івано-Франківськ

Релігійні громади Івано-Франківщини, визнані “критично важливими”, становлять 9,6% від організацій з таким статусом в Україні. Повний перелік оприлюднили 6 червня 2025 року на сайті Державної служби з етнополітики та свободи совісті.

До переліку релігійних організацій з таким статусом входять ті юридичні особи, які відповідають критеріям ДЕСС:

церковна громада має ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;

організація зареєстрована не пізніше 26 грудня 2024 року;

церква не включена до переліку храмів, афілійованих з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні;

місцеперебування юридичної особи (релігійної організації) не на тимчасово окупованій Росією території країни;

статут релігійної організації не втратив чинність у частині, якою визначається повна офіційна назва релігійної організації;

церковна громада внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

релігійна організація подала звіт про використання доходів неприбуткової організації за попередній звітний податковий період.

Майже 10% від усіх “критично важливих” релігійних організацій, які мають право на бронювання священників, — це церкви Івано-Франківської області. Суспільне Івано-Франківськ

У відповіді на запит Суспільного у ДЕСС також повідомили, що 516 релігійних організацій Івано-Франківської не визнані “критично важливими” через невідповідність цим критеріям. Їхні військовозобов’язані священнослужителі та працівники не мають права на бронювання від мобілізації.

Чи всі священнослужителі мають право на бронювання від мобілізації

Аби отримати бронювання від мобілізації, військовозобов’язані священнослужителі мають відповідати таким вимогам:

мають статус священнослужителя та працюють у релігійній організації, визнаній “критично важливою”;

проводять богослужіння, релігійні обряди, церемонії, проповіді;

перебувають на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки;

уточнили дані в ТЦК та СП;

не перебувають у розшуку.

Як подати заявку на бронювання священнослужителя

Заявку на бронювання священнослужителя “критично важливої” релігійної громади потрібно подавати ДЕСС через застосунок “Дія”. Для цього потрібно надати:

підтвердження працевлаштування священнослужителів;

підтвердження статусу священнослужителя;

штатний розпис релігійної організації (кількість священнослужителів).

Релігійні організації мають самостійно заповнити інформацію щодо персональних даних кандидатів на бронювання, зокрема паспортні дані та ідентифікаційний код за встановленою Мінцифри формою.

Що цьому передувало

Кабінет міністрів України дозволив бронювати священників після нових змін у порядку бронювання військовозобов’язаних під час мобілізації та воєнного стану. Про це йдеться в урядовій постанові №1498 від 26 грудня 2024 року.

Згідно з документом, забронювати можна священнослужителів з переліку посад, затвердженого Державною службою з етнополітики та свободи совісті. Водночас на них не розповсюджуватиметься вимога щодо заробітної плати 20 тисяч. Їх також оминула норма, яка передбачає, що кількість військовозобов’язаних на “критично важливому” підприємстві чи установі повинна становити не більше, ніж 50% загальної кількості працівників мобілізаційного віку.