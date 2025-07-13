Сучасна освітня програма “Підприємництво та менеджмент стартапів” – просто про складне!

Ви мрієте не просто працювати, а створювати? Хочете втілити власні ідеї в успішний бізнес та стати лідером у сфері інновацій? Тоді освітня програма “Підприємництво та менеджмент стартапів” — ваш ключ до успішного майбутнього!

Особливості цієї програми полягають у тому, що вона охоплює дисципліни, що мають пріоритетну орієнтацію на аспекти створення та функціонування субєктів підприємницької діяльності та стартап-проєктів, управління ними із застосуванням сучасних методів маркетингових досліджень, бізнес-діагностування, а також з врахуванням аспектів інноваційності та адаптивності до мінливих умов сучасного бізнес-середовища, що дозволяє здобувачам набути професійних навичок та методів діагностики бізнесу з метою прийняття оптимальних управлінських рішень.

Чому саме “Підприємництво та менеджмент стартапів”?

Ця програма розроблена з урахуванням найактуальніших потреб сучасного бізнес-середовища. Вона пропонує унікальне поєднання знань та навичок, які дозволять вам не лише розуміти, як функціонує бізнес, але й успішно створювати та управляти власними проєктами.

Освітня програма орієнтована на створення умов для оволодіння студентом загальними і фаховими компетентностями, які будуть сприяти його соціальній мобільності та стійкості на ринку праці; формування соціально-особистісних якостей випускників; здобуття професійно-орієнтованих знань, вмінь та здатності фахово вирішувати типові професійні завдання у галузі підприємництва та менеджменту стартап-проєктів

Освітня програма охоплює дисципліни, що передбачають поєднання теоретичних аспектів із практичними прикладами бізнесу, а також «Компютерна графіка та штучний інтелект», «Стратегія бізнесу», «Фандрейзинг та краундфандинг», «Інноваційне підприємництво та управління стартапами», тощо. Під час навчання постійно діють тренінги, зустрічі із відомими бізнесменами та успішними підприємцями.

Підприємництво – пріоритет національного та регіонального розвитку!

Важливо зазначити, що розвиток підприємництва та стартапів є пріоритетом на державному та регіональному рівнях. Це підтверджується такими законодавчими актами, як Закони України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, Стратегія цифрового розвитку інновацій до 2030 року, а також рішення Івано-Франківської обласної ради від 21.02.2020. №1381-34/2020 “Про затвердження Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки”.

Регіональна цільова програма розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2024-2027 рр. також ставить за мету сприяння розвитку середнього та малого (мікро-) підприємництва, створення належних умов для відкриття, ведення та зростання бізнесу, збільшення його внеску в соціально-економічний розвиток області, а також підтримку підприємницької ініціативи громадян.

Основний фокус освітньої програми

Фокус програми зорієнтований на набуття практичних навичок бакалаврів в сфері створення та супроводу підприємств та стартап-проєктів на основі досліджень ринку (інвестиційна політика, збутова політика, цінова політика) із використанням методів case-study та групової роботи, активному залученню до наукових досліджень.

Освітня програма “Підприємництво та менеджмент стартапів” орієнтована на глибоку професійну підготовку сучасних фахівців, аналітиків, експертів, які будуть готові до викликів ринку та зможуть реалізувати свій потенціал у динамічному бізнес-середовищі.

На які посади може претендувати бакалавр менеджменту за освітньою програмою «Підприємництво та менеджмент стартапів»?

Результатом діяльності бакалавра буде:

– започаткування власної справи

– ведення бізнесу та консалтинг підприємців

– створення та супровід стартап-проєктів

­– вміння дослідження та аналізу ринку

– застосування інтернет-технологій в бізнесі

– навички ділового спілкування

Ми створили можливості для наших студентів:

– стажування в Українській Асоціації Маркетингу

– програма академічного обміну Поморська Академія (Польща)

– дуальна форма навчання (робота і навчання одночасно)

Які додаткові спеціальні компетентності отримує здобувач за ОП “Підприємництво та менеджмент стартапів” не передбачені іншою ОП?

Наші випускники здобувають сучасні навчики та компетенції, які дозволяють:

– вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей.

мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері підприємництва і торгівлі, необхідні для подальшого використання на практиці.

володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких та торговельних структур.

вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій та торговельній діяльності.

Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій та торговельній діяльності за допомогою сучасних методів.

Вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких та торговельних структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів.

Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких і торговельних структур з урахуванням ризиків.

Які унікальні компоненти (навчальні дисципліни) передбачені ОП «Підприємництво та менеджмент стартапів»?

Лідерство та особистісний розвиток

Фандрейзинг та краундфандинг

Інноваційне підприємництво та управління стартапами

Цифрова грамотність підприємця

Компютерна графіка та штучний інтелект

Формування маркетингового контенту в підприємництві

Соціально-відповідальне підприємництво та сталий розвиток

Які переваги ОП “Підприємництво та менеджмент стартапів”?

В межах реалізації освітньої програми здобувачі освіти мають можливість отримання сертифікату (24 кредити) за сертифікованими програмами «Маркетинг стартапів» або «Інвестиційний менеджмент».

Не пропустіть свій шанс стати частиною нового покоління успішних підприємців-лідерів! Приєднуйтесь до програми “Підприємництво та менеджмент стартапів” та розпочніть свій шлях до успіху вже сьогодні!

Зацікавились? Звертайтесь до приймальної комісії для отримання детальної інформації про вступні вимоги та навчальний план!