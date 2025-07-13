Втратили орієнтування: прикарпатські рятувальники знайшли заблукалих туристок

Рятувальники розшукали заблукалих туристок в гірській місцевості.

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Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Так, 12 липня о 15:05 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що двоє туристок — мешканки Львівської області, під час спуску з гори Говерла втратили орієнтир і заблукали. Зв’язок з заблукалими підтримувався.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників ГПРВ смт.Ворохта, поста Заросляк, які знайшли туристок та супроводили їх до навчально-спортивної бази «Заросляк».

Медичної допомоги туристки не потребували.

ДСНС вкотре нагадує: перед початком походу в гори обов’язково інформуйте рятувальників про свій маршрут, ретельно готуйтеся до подорожі та не нехтуйте правилами безпеки!