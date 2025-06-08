Стала відома дата премʼєри фільму “Вартові Різдва”, в якому головну роль виконує франківець Іван Бліндар (ТРЕЙЛЕР)

Премʼєри стрічки «Вартові Різдва», в якому головну роль виконав актор Франківського драмтеатру Іван Бліндар, відбудеться 4 грудня 2025 року.

Стрічка вийде в широкий український кінопрокат.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Галку

Фільм поєднує жанри родинної комедії та фентезі. За інформацією 1+1 media, це перша ігрова картина, яку компанія випускає у прокат у партнерстві з UnitedContentHUB після початку повномасштабної війни.

Режисером стрічки став Олександр Кірієнко. Співавторка ідеї та сценарію — Тетяна Шуліка.

Зйомки проходили у Києві та області, наразі вони завершуються.

За сюжетом, напередодні Різдва троє легендарних чарівників — Святий Миколай, Санта Клаус і прадавній Дух Зими — зустрічаються, щоби вирішити, хто з них має опікуватися святом в Україні. Але випадкове бажання маленької дівчинки Віри стирає Різдво з памʼяті людей. Разом із цим днем зникають і магічні сили героїв. Тепер вони мають об’єднати зусилля, щоб повернути людям віру в диво — і саме свято. Тож чи вдасться це нашим «Вартовим» і чим завершиться їхнє протистояння — дізнаємося вже з 4 грудня в усіх кінотеатрах країни!

«Я мрію, щоб цей фільм став різдвяною історією, яку передивлятимуться з року в рік. Хочеться подарувати глядачам тепло, радість, надію й казку — і водночас створити історію, яка укріплюватиме нашу національну ідентичність», — прокоментувала Тетяна Шуліка.

Продюсерка проєкту з боку 1+1 media Анна Гончар зазначає, що початок грудня це саме час для того, щоб загадувати різдвяні бажання. Вона каже, що це період для див, які так потрібні нам усім. Тож команда проєкту вірить, що їхня різдвяна казка стане підтримкою, розрадою та джерелом для натхнення в цей нелегкий час.