Театр Івано-Франківська розпочинає новий сезон. Які прем’єри покажуть?

Сьогодні, 27 серпня, в день народження патрона Івано-Франківського драмтеатру Івана Франка, розпочинається черговий театральний сезон.

І розпочинають його бестселером “Гуцулка Ксенія”, інформує Правда.іф.

“Цінність цього сезону – ми нарешті поновимо історичну справедливість, а отже відзначимо не 87-річчя, в 115-річчя театру. Ми хочемо забути 1939-й рік, яким досі дарували початок створення нашого театру. Адже це рік окупації Західної України радянською владою. Насправді історія театру в нашому місті починається з 1911 року з “Українського народного театру ім. Тобілевича”, який протягом 1911-1914 рр.відіграв понад 50 популярних п’єс народної та історичної тематики “, – розповідає генеральний директор – художній керівник Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський.

Цього року шанувальників театру чекає чимало прем’єр. Так наприкінці вересня режисер Назарій Панів готує постановку “ПТСР відкладається” за п’єсою сучасної авторки Олени Шкребтієнко. Це вистава про відлуння війни, війну, яка живе в кожному з нас.

Також Назарій Панів працює над тим, аби отримати права на постановку мюзиклу “Сімейка Адамсів”.

У жовтні театр покаже прем’єру вистави “Квіти під руками диявола”, за книжкою авторки Лариси Мончак. Це твір про події, які відбувалися в Станіславі, напередодні та під час Другої світової війни.

У листопаді до Дня пам’яті жертв Голодоморів відбудеться прем’єра режисерки Вікторії Трофіменко “Яків” про геноцид в Україні 1928-1933 років.

Також на сцені Франківського драмтеатру поставлять “Марусю Чурай”, за поемою Ліни Костенко, режисером стане Ростислав Держипільський.

Він також працює над постановкою про вимерле село Озерце, де сьогодні живе троє людей. У співпраці з театром “Слово і голос” Наталія Половинка реалізує проект “Ірмос”.

А Олексій Гнатковський планує поставити п’єсу “Шум за сценою. Маленьких глядачів до Дня святого Миколая чекає казка. Власне, театральний сезон має бути цікавим і наповненим цікавими подіями в мистецькому житті.