Сьогодні до Болехова на вічний спочинок повернеться воїн Михайло Сауляк
Сьогодні до Болехова на вічний спочинок повернеться воїн Михайло Сауляк

Автор: Олег Мамчур
27/08/2025 10:52
27 cерпня до міста прибуде траурний кортеж із тілом Героя Михайла Сауляка, який загинув напередодні Дня Незалежності України. 

Про це пише Правда з посиланням на Болехівську міську раду.

Зустріч Героя відбудеться 27 серпня о 11:30. Місце зустрічі – Док, що біля церкви святих Верховних апостолів Петра і Павла (перехрестя вул. Данила Галицького та Кобилянської).

Опісля жалобна процесія вирушить до рідної домівки Михайла, що на вул. Данила Галицького.

“Михайло з 2015 року воював за незалежність України, пройшов пекло війни, був серед тих, хто звільняв Бучу. Він був сильним воїном, який ніколи не ховався за чужими спинами. 23 серпня 2025 року на Краматорському напрямку Донецької області він загинув, отримавши поранення, не сумісні з життям”, – йдеться у дописі міської ради

