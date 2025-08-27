Сьогодні до Болехова на вічний спочинок повернеться воїн Михайло Сауляк

27 cерпня до міста прибуде траурний кортеж із тілом Героя Михайла Сауляка, який загинув напередодні Дня Незалежності України.

Про це пише Правда з посиланням на Болехівську міську раду.

Зустріч Героя відбудеться 27 серпня о 11:30. Місце зустрічі – Док, що біля церкви святих Верховних апостолів Петра і Павла (перехрестя вул. Данила Галицького та Кобилянської).

Опісля жалобна процесія вирушить до рідної домівки Михайла, що на вул. Данила Галицького.