Будівництво моста на Пасічну: Марцінків розповів про поточні роботи

26 серпня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків проїхався новим мостом через річку Бистриця.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
На новий міст заїхали у межах традиційної ранкової інспекції, повідомляє на своїй сторінці Руслан Марцінків.
Він зазначив, що проїхався по мосту не тільки на велосипеді, а й на мотоциклі, щоб перевірити, на якому етапі зараз триває будівництво моста.
«У рамках нашої велоінспекції заїхали на міст. Проїхалися навіть на мотоциклах. І подивилися, як йде хід будівництва Галицького моста. Активно роботи тривають, бачу йде насип з одного боку, вже з другого – підготовка до асфальтування, перила всі завезені, водопровідні труби. Готуємось! У жовтні, якщо все буде гаразд, то почнемо стелити тут асфальт та паралельно монтувати перила, робити тротуари. А до того часу маємо зробити домашнє завдання – всю підготовку. Зараз вставляють деформаційні шви, щоб плавно автомобілі могли зʼїжджати», — розповідає Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.
Наразі завершено один із найбільших етапів будівництва — опускання моста на потрібну висоту. Уже зроблено насипи, щоб якісно залити асфальт та облаштувати пішохідну зону. Також потрібно ще встановити перильні огородження.
“Зараз ми вже опустили міст на своє місце, зробили опори, зараз робимо деформаційні шви, робимо проходи знизу. З тієї сторони вже зробили насипи, передаємо під асфальтну і бар’єрне огородження, перильне огородження. Всі закладні деталі, як ви бачите, вже поварили. Готуємось до гідроізоляції, до асфальту, до встановлення бар’єрки, опори, освітлення, готуємось здати міст”, — говорить керівник проєкту з будівництва моста Олександр Чехлов.