Будівництво моста на Пасічну: Марцінків розповів про поточні роботи

26 серпня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків проїхався новим мостом через річку Бистриця.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

На новий міст заїхали у межах традиційної ранкової інспекції, повідомляє на своїй сторінці Руслан Марцінків.

Він зазначив, що проїхався по мосту не тільки на велосипеді, а й на мотоциклі, щоб перевірити, на якому етапі зараз триває будівництво моста.

«У рамках нашої велоінспекції заїхали на міст. Проїхалися навіть на мотоциклах. І подивилися, як йде хід будівництва Галицького моста. Активно роботи тривають, бачу йде насип з одного боку, вже з другого – підготовка до асфальтування, перила всі завезені, водопровідні труби. Готуємось! У жовтні, якщо все буде гаразд, то почнемо стелити тут асфальт та паралельно монтувати перила, робити тротуари. А до того часу маємо зробити домашнє завдання – всю підготовку. Зараз вставляють деформаційні шви, щоб плавно автомобілі могли зʼїжджати», — розповідає Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

Наразі завершено один із найбільших етапів будівництва — опускання моста на потрібну висоту. Уже зроблено насипи, щоб якісно залити асфальт та облаштувати пішохідну зону. Також потрібно ще встановити перильні огородження.