На Прикарпатті внаслідок ДТП загинула жінка , яка переходила дорогу у невстановленому місці. ФОТО

У Яремче сталася смертельна аварія на вулиці Свободи, внаслідок якої загинула пішохідка

Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля «Volvo», 38-річний мешканець обласного центру, наїхав на 66-річну жінку, яка переходила дорогу в невстановленому місці, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.

Смертельна аварія трапилась 26 серпня, близько 21:00.

Унаслідок зіткнення жінка отримала важкі травми і її госпіталізували до лікарні. Однак, попри проведення реанімаційних заходів, через декілька години вона померла.

Слідчий розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Під час огляду водія встановили, що він був тверезим.