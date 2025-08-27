ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Якою буде погода на Івано-Франківщині 27 серпня
Автор: Олег Мамчур
27/08/2025 09:19
27 серпня 2025 року в Івано-Франківській області синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Про це інформують в обласному гідрометцентрі.

В Івано-Франківську вдень стовпчики термометрів піднімуться до 24-26° тепла. По області вдень — 21-26° тепла. У високогір’ї Карпат — 15-20° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.

