ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Тіна Кароль у осінньому образі влаштувала стильну зйомку біля кавʼярні

Автор: Орися Корчун:Час публікації: 02/10/2025 16:01
Тіна Кароль у осінньому образі влаштувала стильну зйомку біля кавʼярні
Диван на коліщатках в темній вітальні
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Зірка влаштувала вишукану зйомку на тлі кав’ярні. Кадри опублікувала в Instagram.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Перед камерою постала у силуетному костюмі сірого кольору та довгому пальті в смужку. Образ доповнила зібраним волоссям, нюдовим макіяжем, бордовими туфлями й окулярами з акцентною оправою

“Твоє серце – моя в’язниця і мій рай одночасно”, – підписала знімки виконавиця.

У коментарях прихильники “засипали” жінку компліментами: “Тіна Григорівна. Це прекрасно”, “Ну це вау. Шикарна”, “Невже рядки з нової пісні ? Дуже гарно сказано”, “Неймовірна красуня”.

Жінка в сірому піджаку стоїть біля стіни.
Жінка в окулярах сидить за столиком кафе.
Жінка в сірому костюмі сидить біля кафе

СХОЖІ НОВИНИ