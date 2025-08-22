Тревел-блогери завітали до Верховини, щоб зустрітися із сином мольфара Нечая. ВІДЕО

Блогери Макс Узол та Оля Манько підготували детальний маршрут мандрівки Верховинським районом із місцями для адреналінових пригод та знайомством із традиціями.

Верховина – це дикі Карпати, справжня автентична Гуцульщина та відпочинок у горах з гуцульським колоритом, пишуть Версії.

Верховина як центр гуцульської культури

Селище Верховина на Івано-Франківщині вважають гуцульською столицею. Саме тут збереглися давні ремесла, побутові звичаї та традиційна кухня. Блогери у своєму відеомаршруті показали, що відпочинок у Верховині поєднує пригоди, екстрим та етнічну автентику.

“Верховина — місце, яке краде серце з перших секунд. Тут гори бережуть традиції, а природа наповнює”, — йдеться у відео.

Рафтинг на Чорному Черемоші

Одним із головних елементів подорожі став рафтинг у Карпатах. Стартовою точкою для сплаву є село Бистрець, де річка найбільш стрімка. Туристів інструктують, одягають у захисне спорядження та доставляють у гори.

“Чорний Черемош — священна ріка гуцулів. Її пороги вважають найекстремальнішими для рафтингу в Україні”, — йдеться у випуску.

Сплав триває півтори години, а повна програма разом із підготовкою займає приблизно три години. Сезон починається в березні та завершується в листопаді, однак найкращий час — травень–червень, коли вода висока. Вартість складає близько 1000 грн з особи, для дітей і військових передбачені знижки.

Найвищі оглядові майданчики та гойдалки

Після рафтингу мандрівники вирушили до оглядових точок. Зокрема, побували біля найбільшого прапора Верховини, з якого відкривається панорама на Чорногірський хребет.

Ще одна локація — триповерхова оглядова вежа комплексу Sunshine Ecohouse, розташована на висоті 1000 метрів. Вхід сюди безкоштовний за умови публікації фото з відміткою закладу.

“Гори ніби огортають і оберігають від усього зла. Хочеться просто помовчати разом із цими вершинами”, — йдеться у сюжеті.

Не менш цікавою стала величезна карусель на висоті понад 13 метрів. Блогери протестували її та зазначили, що враження не поступаються відчуттям від американських гірок.

Традиційні гуцульські полонини та сироваріння

Ще однією ключовою точкою маршруту стала полонина Кринта на висоті 1213 метрів. Тут пастухи з кінця травня до вересня виготовляють три види сиру: бринзу, буц та вурду.

“На 1 кг сиру потрібно 10 літрів молока”, — пояснює господар полонини.

Туристів пригощають місцевими стравами — баношем із бринзою, сирними кониками та копченим буцом. Вартість дегустаційного туру становить близько 600 грн з людини.

Вогняне джерело у Верховині

Окремою родзинкою стала локація з унікальним природним явищем — вогняним джерелом. Тут вода змішана з газом, що дозволяє підпалювати її. Блогери навіть провели експеримент і заварили чай на “палаючій воді”.

“Виявляється, у Верховині на вогняному джерелі реально можна закип’ятити чай”, — зазначили мандрівники.

Знайомство із сином мольфара Нечая

У Верховині блогери зустрілися з Михайлом Нечаєм — сином відомого карпатського мольфара, якого називали останнім цілителем Карпат. Чоловік зберіг бартку та дримбу свого батька й розповів, що іноді відчуває прояви його дару.

Гуцульська кухня та музеї

У селищі можна скуштувати автентичні страви: книші, голубці “як мізинчик”, кулешу на барабулях із мачанкою та гуцульський кисломолочний продукт — гуслинку.

Верховину також називають селищем-музеєм. Тут працюють музеї музичних інструментів, штопора, гуцульської магії та навіть “музей на колесах” у гаражі місцевого жителя.