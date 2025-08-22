ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Гурт “Цвіт Кульбаби” презентував відео на нову пісню “Повернутись живим”, де знялися військовослужбовці. ВІДЕО

Автор: Оксана Марушкевич
22/08/2025 19:26
Франківський гурт “Цвіт Кульбаби” представив нову пісню й кліп “Повернутись живим”, що створені з реальних історій військових.

У відеокліпі знялися бійці 45-ї артилерійської бригади та маленька дівчинка зі Слов’янська, пише Галка.

“Ця пісня має залишитись частиною історії війни в Україні — війни, яку розпочала росія. Це історія, яку не має забути жодне наше покоління”, — зазначає фронтмен гурту Василь Марущак, автор слів і музики.

Музикант розповідає, що композиція народилася після десятків розмов із друзями та знайомими на фронті. Найцінніші слова, які він чув від захисників, — “Обіцяю повернутись живим”. Саме з них виросла ідея пісні.

Марущак присвятив роботу всім українським воїнам та своєму другові дитинства, який нещодавно повернувся з полону. Вокал він записував у США, перебуваючи на реабілітації, під онлайн-контролем саундпродюсера Віталія Телезіна.

Режисером кліпу став Віктор Скуратовський. Зйомки відбувалися за участю реальних військових на території бойових дій.

“У кліпі немає жодного актора. У зйомках взяли участь бійці 45-ї артилерійської бригади, а також маленька дівчинка зі Слов’янська, яка подарувала нам частинку тепла й надії. Я їм дуже вдячний. Цим відео і піснею ми хочемо донести віру людей у перемогу та підтримати військових і їхні родини. Бо найголовніше — повернутись живим”, — підкреслив Марущак.

