У Старуні освятили базиліку Симеона Лукача. ФОТО

Сьогодні, 22 серпня, в селі Старуня в Відпустовому центрі блаженного Симеона Лукача відкрили центральний храм центру.

На урочисте та святкове відкриття зібралися тисячі людей з різних куточків не лише області, але й цілої України, пише Місто.

Його будівництво розпочалося 10 жовтня 2022 року.

«Я пам’ятаю цей день, тому що це був перший масштабний ракетний удар, власний по Західній Україні. Ми помолилися божественну літургію і почали лити котловани. Відповідно неповних 3 років будувався цей храм, – каже отець Володимир Лукашевський.

Ідея храму є підземною, яка символізує підпільний період Греко-католицької церкви, коли вона була катакомбною. Цей період тривав з 1946 року.

«Але через таких, як Симеон Лукач, через наших блажених новомучеників і сповідників віри, церква воскресла. Тому цей купол, який воскресає з землі, є символом воскресіння церкви, відродження Греко-католицької церкви, – додає Лукашевський.

Архітектором є Юрій Ковальчук.

Очолював богослужіння патріарх Святослав Шевчук.

Для Прикарпаття та України це історична подія, адже сам центр є унікальним. Це перший підземний храм.

Ідея належить братам Чуфусам, які бачили, що менша каплиця не вміщує таку кількість паломників, яка відвідує центр. Вони шукали, які підземні храми взагалі існують у світі та вирішили збудувати на своїй батьківщині в Старуні один з них – унікальну святиню.

«Це базиліка, це є серце, яке сьогодні починає битися. Колись в нас навіть не було такої мрії. В нас був лише музей і парафіальна церква. Потім ми побачили, що приїжджають люди, так як ви бачите сьогодні, і зрозуміли, що цих людей треба десь прийняти. Почали будувати хрест-дорогу, найбільший хрест в Україні, саме тут. А після була збудована така каплиця, яка міщає 200-300 людей, щоб ми могли прийняти паломників, поки будували цей храм. Нова базиліка буде дуже цікавою, вона ще буде мати нижню каплицю, яка ще не закінчена, в процесі будівництва, – пригадує отець Володимир Лукашевський.

На відкриття прибули також владики з усіх областей країни, від Закарпаття й до Донецька.

«Людина існує не тільки як тіло, людина існує також як душа. І ми бачимо, як душа народу є зранена. Тому що війна задає не тільки фізичні ранення, але й психологічні. Цей центр наш патріарх назвав місцем зцілення ран. І ми починаємо лікувати ці рани. В різних місцях, – наголосив Лукашевський.

Для нового храму патріарх Шевчук передав ікону, яку військові врятували з палаючого дому в Бахмуті – Бахмутський Спас.

«Дякую всім паломникам, які протоптали стежку до Старуні і допомогли відродитися цій церкві, – сказав Шевчук.

Додамо, що Відпустовий центр функціонує з 2018 року. Офіційний статус відпустового, право попного відпусту, Апостольська столиця Ватикан надала їм у 2022 році.