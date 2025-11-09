ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Турнір «Звитяжне коло» памʼяті Василя Котіля: молоді борці показали силу, характер і повагу до традицій (ФОТО)

Автор: Уляна Роднюк
Двоє борців змагаються на килимі
В Івано-Франківську відбувся традиційний турнір з вільної боротьби «Звитяжне коло» памʼяті Василя Котіля. Змагання об’єднали юних спортсменів, які зійшлися на килимі, аби вшанувати пам’ять спортсмена і мецената, продемонструвавши свої найкращі якості.

Відкрив змагання Президент Федерації вільної боротьби Івано-Франківської області, перший віцепрезидент Асоціації спортивної боротьби України Едуард Прощук, повідомивши сумну звістку для борцівської спільноти – смерть відомого тренера Ігоря Адамовича Барни, пише Правда.ІФ.

У напружених та емоційних поєдинках визначилися переможці турніру:

  • Грона Роман (Джурів)
  • Кусяк Дмитро (Джурів)
  • Курташ Данило (Івано-Франківськ)
  • Пижук Арсен (Коломия)
  • Мельничук Віктор (Івано-Франківськ)
  • Тісногуз Артем (Івано-Франківськ)
  • Гашимов Мірзахан (Київ–Харків)
  • Олійник Ігор (Івано-Франківськ)
  • Григоришин Валентин (Чернівці)
  • Бляснцький Валентин (Івано-Франківськ)
  • Джелеп Андрій (Івано-Франківськ)

Організатори турніру відзначили високий рівень підготовки спортсменів, спортивний дух учасників та важливість подібних змагань для популяризації боротьби серед молоді.

Боротьба двох спортсменів на синьому килимі
Двоє борців змагаються на синьому килимі
Боротьба двох спортсменів на турнірі

Олександр Чмихов, меценат турніру, співзасновник Академії боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина підкреслив важливість підтримки спорту:

«Такі турніри – це не просто змагання. Це школа характеру, мужності й любові до своєї справи. Ми маємо підтримувати молодь, щоб вона бачила перспективу, розвивалася і гордилася тим, що представляє свій край на спортивному килимі. – каже Олександр Чмихов. – Василь Котіль був людиною, яка щиро любила спорт і підтримувала борцівську спільноту. Турнір його пам’яті – це символ вдячності й поваги до тих, хто робив добро без пафосу, але з великим серцем».

Чоловіки стоять з рукою на серці під час церемонії
Двоє чоловіків на спортивному заході з боротьби
Двоє борців на змаганнях з боротьби
Двоє чоловіків усміхаються перед українським прапором
Боротьба двох спортсменів на синьому килимі
Люди сидять на громадському заході в залі
Люди на публічному заході уважно слухають виступ
Турнір з вільної боротьби Звитяжне коло

