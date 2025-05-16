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У Буковелі пʼяний водій заїхав автомобілем у річку. ФОТО. ВІДЕО

Автор: Оксана Марушкевич
16/05/2025 14:19
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16 травня у селі Поляниця 24-річний водій Hyundai не впорався з керуванням і скотився у русло річки.

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Про це “Галці” повідомила речниця патрульної поліції в Івано-Франківській області Христина Мриглід, пише Правда.іф.

“Водія перевірили на стан сп’яніння. Алкотест показав 1,68 алкоголю у крові.

Медичної допомоги чоловік та пасажири не потребували й від госпіталізації відмовилися”, – йдеться у повідомленні.

Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали .