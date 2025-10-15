ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У ДТП на Житомирщині загинули двоє прикарпатців, ще один у реанімації

Автор: Уляна Роднюк
ДТП легковика з вантажівкою вночі на дорозі
Легковик з трьома жителями Франківщини врізався у припарковану фуру на трасі Київ-Чоп. Двоє чоловіків загинули на місці, третій у важкому стані.

Аварія сталася 15 жовтня близько 2 ночі на 162 кілометрі траси Київ-Чоп біля села Нова Василівка Березівської громади, оприлюднила Поліція Житомирської області.

За попередніми даними, 47-річний водій Renault Duster врізався у припарковану на узбіччі вантажівку MAN з напівпричепом. За кермом фури був 56-річний тернополянин.

Від удару водій легковика та його 56-річний пасажир загинули на місці. 41-річний чоловік, який теж їхав у авто, отримав важкі травми — його госпіталізували. Усі троє — жителі Прикарпаття.

Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей.

Джерело(а) інформації

Поліція Житомирської області.

