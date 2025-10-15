На Прикарпатті чоловік розпилив газовий балончик у працівників ТЦК під час втечі

Снятинський районний суд наклав арешт на автомобіль Peugeot Partner, який використовував чоловік, підозрюваний у нападі на працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Поліцейські виявили кількох чоловіків, які перебували в розшуку за адміністративне правопорушення. Вони погодилися добровільно поїхати до приміщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) у Снятині на своєму автомобілі.

Однак під час руху водій Peugeot Partner різко звернув з дороги та почав тікати від поліцейських. Коли машина зупинилася, пасажири вийшли з салону. Один із них, мешканець Чернівецької області, розпилив газовий балончик у бік працівників ТЦК, які супроводжували перевезення, після чого втік разом з іншими.

За даними слідства, чоловік також застосував балончик і вдарив одного з військових під час руху автомобіля, про це йдеться в ухвалі суду від 6 жовтня, інцидент стався 29 вересня у селі Потічок Снятинської громади.

Наступного дня правоохоронці вилучили автомобіль Peugeot Partner, який визнали речовим доказом у кримінальному провадженні. Слідчий суддя погодився з доводами слідства, що авто може містити сліди злочину, тому наклав арешт, аби запобігти його приховуванню чи знищенню.

Досудове розслідування за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо службової особи у зв’язку з виконанням нею службових обов’язків, вчинене групою осіб — триває.