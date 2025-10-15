В Івано-Франківську попрощаються з воїном Русланом Біляром

15.10.2025 р. о 15:00 – виїзд із Будинку Смутку (вул. Ребета 3) до дому загиблого на адресу : вул. Крайня, б.1, кв.1, с. Крихівці.
15.10.2025 р. о 18:00 – панахида за загиблим за адресою : вул. Крайня, б.1, кв.1, с. Крихівці;
16.10.2025 р. о 13:00 – початок прощання з загиблим за адресою: вул. Крайня, б.1, кв.1, с. Крихівці;
16.10.2025 р. о 13:30 – виїзд із дому загиблого до Церкви успінння Пресвятої Богородиці за адресою: вул. Крихівецька, 104А,с. Крихівці;
16.10.2025 р. о 14:30 – поховання воїна на кладовищі с. Крихівці, оприлюднив КП Міська ритуальна служба