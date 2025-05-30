У Фаховому коледжі УКД презентували нову спеціальність – G3 Електрична інженерія

Відповідаючи на сучасні вимоги та потреби ринку праці, на базі Фахового коледжу Університету Короля Данила відкрили нову ОПП — «Електрична інженерія», інформує Правда.іф.

Така спеціальність є ще одним кроком до формування конкурентоспроможних фахівців, які володітимуть не лише ґрунтовними теоретичними знаннями, а й практичними навичками, затребуваними в різних сферах енергетики та електротехніки.

Випускник ОПП «Електрична інженерія» у своїй професійній діяльності зможе застосовувати цілісну систему хардскілів для вирішення професійних завдань у галузі електричної інженерії, зокрема, розв’язувати комплексні проблеми в галузі електричної інженерії, а також впроваджувати інноваційні технології, керувати енергетичними процесами, розробляти сучасні технічні рішення і забезпечувати ефективне функціонування енергетичних систем.

Майбутній студент зможе реалізовувати себе в таких видах професійної діяльності: виробничо-технологічна, організаційно-управлінська, проєктно-конструкторська, експлуатаційна, дослідницько-пошукова тощо.