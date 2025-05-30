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У Фаховому коледжі УКД презентували нову спеціальність – G3 Електрична інженерія

Автор: Любов Семанишин
30/05/2025 14:30
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Відповідаючи на сучасні вимоги та потреби ринку праці, на базі Фахового коледжу Університету Короля Данила відкрили нову ОПП — «Електрична інженерія», інформує Правда.іф.

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Така спеціальність є ще одним кроком до формування конкурентоспроможних фахівців, які володітимуть не лише ґрунтовними теоретичними знаннями, а й практичними навичками, затребуваними в різних сферах енергетики та електротехніки.

Випускник ОПП «Електрична інженерія» у своїй професійній діяльності зможе застосовувати цілісну систему хардскілів для вирішення професійних завдань у галузі електричної інженерії, зокрема, розв’язувати комплексні проблеми в галузі електричної інженерії, а також впроваджувати інноваційні технології, керувати енергетичними процесами, розробляти сучасні технічні рішення і забезпечувати ефективне функціонування енергетичних систем.

Майбутній студент зможе реалізовувати себе в таких видах професійної діяльності: виробничо-технологічна, організаційно-управлінська, проєктно-конструкторська, експлуатаційна, дослідницько-пошукова тощо.

 «Університет Короля Данила постійно аналізує ринок праці. Зараз справді не вистачає фахівців робітничих професій. Електрична інженерія – це спеціальність, яка пропонує величезну кількість робочих місць та кар’єрне зростання. Зокрема, маємо чимало партнерів та баз практик, де випускники можуть себе реалізувати», – зазначив координатор спеціальності Максим Карпаш.