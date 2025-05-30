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В Івано-Франківську нетверезий водій намагався втекти від патрульних
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську нетверезий водій намагався втекти від патрульних

Автор: Олег Мамчур
30/05/2025 14:01
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Водія з ознаками сп’яніння, який намагався втекти від патрульних притягнуто до адміністративної відповідальності.

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Про це повідомляє Патрульна поліція Івано-Франківської області.

На вулиці Вовчинецькій поліціянти помітили автомобіль Opel, водій якого рухався у комендантську годину. Патрульні, увімкнувши проблискові маячки, подали кермувальнику звуковий сигнал для зупинки транспортного засобу. Водій, проігнорувавши законну вимогу патрульних, намагався втекти, та, був зупинений.

Спілкуючись з 26-річним водієм, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння.

Також, водій не мав водійського посвідчення та реєстраційного документа на авто.

Інспектори склали на кермувальника адмінматеріали за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння ), за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог поліціянтів про зупинку транспортного засобу) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом без необхідних документів ) КУпАП.