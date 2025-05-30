Від футбольного поля до фронту: історія захисника з Івано-Франківщини

Військовослужбовець Олександр з позивним “Мейсон” із Прикарпаття із 2017 року несе службу.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомляють у Мотопіхотному батальйоні 10 ОГШБр “Едельвейс”.

Олександр народився у 1996 році в одному з сіл поблизу Івано-Франківська. Його виховувала мама. Ще з дитинства хлопець виявляв активність, захоплювався спортом — це й визначило подальший фаховий шлях.

Після школи він закінчив фізкультурний коледж в Івано-Франківську та грав у другій лізі Чемпіонату України з футболу. Згодом почав працювати у будівельній сфері. Однак плани на звичайне життя змінилися через події на сході країни.

У 21 рік Олександр приймає рішення долучитися до лав Збройних Сил України. Після навчання у Рівному та підготовки за інженерним напрямком він потрапляє до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”, де служив мінометником.

Після кількох років служби з перервами Олександр повернувся до цивільного життя. Але з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році знову приєднався до “десятки”, але до іншого батальйону, який тоді тільки формувався. Після перебування на Житомирщині вирушив разом з підрозділом на Донеччину, де продовжив службу на знайомій мінометній позиції.

“Під час міського бою страшно, коли бачиш трупи на вулиці. І розумієш, що зараз буде те саме”, – говорить Олександр.

Він згадує один з боїв, де забезпечував піхоті прикриття з міномету. В самий розпал бою на відстані близько 500 метрів від епіцентру події їхало двоє людей на велосипедах. Додому чи з дому. “Як ні в чому не бувало”. Як ніби то війна, це просто фон, картинка на екрані телевізора. На “ровері”, як називає його Олександр, проїхало цивільне життя.

“Після того як дав чергу з кулемета — понад дві сотні патронів — я більше їх не бачив”, — каже він.

Військові, за його словами, іноді неформально називають міномет “іграшкою”, а міни — “кабачками”. Один із найбільш запам’ятовуваних моментів бою — влучне враження цілей чотирма мінами, яке, за словами Олександра, зупинило до 12 противників.