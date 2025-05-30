Прикарпатські школярі серед переможців Всеукраїнського відкритого фестивалю STEM-проєктів 2025

За результатами Всеукраїнського відкритого фестивалю STEM-проєктів 2025 року Івано-Франківська область гідно заявила про себе як найактивніший та найуспішніший регіон.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Школярі та студенти з усіх куточків області представили інноваційні рішення, що вражають своєю актуальністю й рівнем технічного виконання. Від біомедичних тренажерів до роботизованих систем і цифрових 3D-моделей — кожна робота яскравий приклад того, як сучасна наука оживає у молодих руках.

Серед переможців — учні з Тисівського ліцею, Калуського ліцею №10, Коломийського ліцею №9, Вищого професійного училища №21, Калуського політехнічного фахового коледжу та Коломийського професійного ліцею сфери послуг.

Проєкти, що посіли перші місця, — “Роботизована рука з EMG-сигналами”, “Антисептик проти бактерій”, “3D-моделі органів з патологіями”, “DiveQR” та “Тренажер для пальців рук” — вражають своєю соціальною значущістю та готовністю до практичного втілення.