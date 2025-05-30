Як зрозуміти, що родимка стала небезпечною?

Протягом останніх років ми часто чуємо звернення лікарів і прохання: прийти до медичного закладу і перевірити родимки на тілі. Чому почастішали такі заклики? Адже якщо родимка виглядає звичайно, має рівні краї і не була пошкодженою, значить із нею все гаразд. Чи це справді так? І чи знаємо ми про небезпеку, яку становлять для нашого тіла такі звичні родимки? Про це читачам Правда.іф розповідає дорослий та дитячий лікар-дерматолог Світлана Курч.

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Виявляється, ніхто не може сказати, поглянувши на родимку, безпечна вона чи ні. Саме тому до щорічних обов’язкових медичних обстежень кожній людині варто додати профілактичний огляд родимок. З цим має допомогти лікар-дерматолог..

«Раз на рік кожній людині варто пройти дерматоскопічне обстеження, щоб попередити появу злоякісних утворень на шкірі. Методом дерматоскопії має володіти кожен лікар-дерматолог. Для профілактичного огляду пацієнта потрібно роздягнути і перевірити дерматоскопом усі родимки від волосистої частини голови до ніг. Адже зазвичай родимка не дає про себе знати, вона не турбує суб’єктивно, але водночас може бути злоякісною. Людина може ходити з такою родимкою роками і не звертати на неї уваги», – наголошує Світлана Курч.

Не варто забувати і про негативний вплив сонячного проміння на шкіру людини, адже починається літній період, коли люди більше перебувають на сонці. Пані Світлана нагадує: на стан наших родимок як сонце, так і солярії, впливають вкрай негативно. Влітку варто перебувати на сонці лише до 10-ї години ранку і після 16-ї години по обіді. Період між цими часовими відтинками дуже несприятливий для нашої шкіри. Варто максимально використовувати захист від сонця, перебувати в затінку, одягати сонцезахисний одяг, головний убір. На відкриті ділянки шкіри – кожні 2 години наносити сонцезахисні засоби.

«Побутує думка, що з родимкою може бути щось не те, коли її якось пошкодити механічно. Проте травма родимки не завжди призводить до негативних наслідків. Люди не повинні боятися переродження родинки через травму. Дуже рідко злоякісними стають вроджені родимки. Зазвичай небезпеку становлять новоутворення, такі як меланома шкіри. Тобто родимка, яка з’являється на досі неушкодженій шкірі, де її раніше не було. Тому люди повинні спостерігати за новими родимками. Але є ділянки шкіри, на яких можна не бачити цих родимок. Наприклад, спина, поперекова ділянка, сідниці. Для цього й повинен бути дерматоскопічний контроль, який рекомендують проводити профілактично раз на рік», – каже лікар-дерматолог.

Увага до свого тіла та регулярний огляд у лікаря допоможуть кожній людині запобігти виникненню небезпечних захворювань. Варто лише приділяти собі більше турботи.