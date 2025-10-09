У франківському ліцеї №17 оновили вбиральні

У Ліцеї №17 відремонтували шість вбиралень, повністю замінили плитку, сантехніку та двері.

Про це пише Правда з посиланням на сайт міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

Усі туалети, які були у школі, оновлені. Їх капітально відремонтували за кошти міського бюджету, розповідає директорка ліцею Світлана Герасимчук.

“Це капітальний ремонт, тепер все нове: від плиточки до нових унітазів та освітлення. Вбиральні були у дуже жахливому стані. Вони, напевно, ще від початку відкриття нашого ліцею. Щось десь робилось, але щоб так капітально зробити ремонт – це нам вдалось аж цього року”, – каже очільниця навчального закладу.

За словами заступниці міського голови Вікторії Дротянко, були зауваження від батьків учнів, що туалети у ліцеї в критичному стані. Тому вирішили на кожному поверсі їх відремонтувати.

Крім того, ліцей активно бере участь у програмі “Бюджет участі” та минулого року її виграв. Завдяки цьому у школі оновили також і стелю. У планах міста – допомогти оновити коридори, щоб вони були більш сучасні.

Наразі у закладі освіти навчається 560 дітей, серед яких 70 – внутрішньо переміщені.