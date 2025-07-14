У Франківську до Дня Незалежності запустять новий комунальний маршрут

В Івано-Франківську готуються запустити новий комунальний маршрут до Дня Незалежності.

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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише КУРС з посиланням на ефір ТРК “Вежа”.

За словами Марцінківа, йдеться про маршрут №24, який стане комунальним. Зараз він з’єднує Івано-Франківськ із селом Хриплин. Міський голова зазначає, що у маршрут винесуть зміни.

Ще один комунальний маршрут планують запустити до кінця року.