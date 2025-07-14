ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську до Дня Незалежності запустять новий комунальний маршрут
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську до Дня Незалежності запустять новий комунальний маршрут

Автор: Олег Мамчур
14/07/2025 09:46
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Благодійність для лікування дитини, приєднайся зараз.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

В Івано-Франківську готуються запустити новий комунальний маршрут до Дня Незалежності.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише КУРС з посиланням на ефір ТРК “Вежа”.

За словами Марцінківа, йдеться про маршрут №24, який стане комунальним. Зараз він з’єднує Івано-Франківськ із селом Хриплин. Міський голова зазначає, що у маршрут винесуть зміни.

Ще один комунальний маршрут планують запустити до кінця року.

“Також до кінця року ми запустимо щонайменше ще один маршрут, оскільки завод “Електронмаш” обіцяв, що перші дуобуси ми отримаємо в жовтні. Відповідно, це дозволить нам, поки ми їх зареєструємо, запустити ще один маршрут десь до Миколая. Це поки що попередні плани, бо найбільша проблема зараз з водіями”, – додав Марцінків.