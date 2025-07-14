У Франківську до Дня Незалежності запустять новий комунальний маршрут

В Івано-Франківську готуються запустити новий комунальний маршрут до Дня Незалежності.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише КУРС з посиланням на ефір ТРК “Вежа”.
За словами Марцінківа, йдеться про маршрут №24, який стане комунальним. Зараз він з’єднує Івано-Франківськ із селом Хриплин. Міський голова зазначає, що у маршрут винесуть зміни.
Ще один комунальний маршрут планують запустити до кінця року.
“Також до кінця року ми запустимо щонайменше ще один маршрут, оскільки завод “Електронмаш” обіцяв, що перші дуобуси ми отримаємо в жовтні. Відповідно, це дозволить нам, поки ми їх зареєструємо, запустити ще один маршрут десь до Миколая. Це поки що попередні плани, бо найбільша проблема зараз з водіями”, – додав Марцінків.