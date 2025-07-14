Погода в Івано-Франківську та області 14 липня

14 липня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями — грози.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську — 27-29° тепла. По області прогнозують 24-29° тепла. У високогір’ї — 18-23° тепла.

Вітер — південний, 7-12 метрів за секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.