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Погода в Івано-Франківську та області 14 липня
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Погода в Івано-Франківську та області 14 липня

Автор: Олег Мамчур
14/07/2025 09:15
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14 липня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями — грози.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську — 27-29° тепла. По області прогнозують 24-29° тепла. У високогір’ї — 18-23° тепла.

Вітер — південний, 7-12 метрів за секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.