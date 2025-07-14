Сьогодні в Калуші зустрінуть 22-річного захисника, який повернувся з російського полону

У Калуші зустрінуть 22-річного воїна Андрія Біника, який пережив полон і повертається додому.

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Зустріч відбудеться у вівторок, 15 липня, о 18:00, пише Правда з посиланням на очільника міста Андрія Найду.

Зустріч відбудеться на Алеї віри та надії. Тут встановлено банери зі світлинами Героїв, які вважаються зниклими безвісти або перебувають у полоні. Серед світлин — і портрет Андрія. Але вже у вівторок він власноруч зніме своє фото з банера.

“Цей момент стане знаковим для всієї громади — свідченням незламності, непохитної віри та вселенської любові до України та її народу! Андрієві — лише 22. Молодий. Сильний. Нескорений. Попри свій юний вік, хлопець свідомо обрав шлях воїна, захисника своєї країни”, — йдеться в дописі.

У 2023 році він став на військову службу за контрактом, а вже з грудня 2024 року боронив Україну на фронті у складі розвідувальних військ.

У лютому 2025 року стало відомо, що з 10 лютого ім’я Андрія увійшло до списку зниклих безвісти Захисників України. 9 червня Андрій повернувся в Україну з полону. Проходив реабілітацію і вже готовий повернутися додому.

Мешканців громади просять долучитися до зустрічі.