Челсі виграв Клубний чемпіонату світу. ВІДЕО

У неділю, 13 липня, в американському Іст-Резерфорді на “Метлайф Стедіум” відбувся фінальний матч Клубного чемпіонату світу 2025 року.

У головному поєдинку оновленого турніру ФІФА зійшлися дві європейські команди, а саме Челсі та ПСЖ, пише Правда з посиланням на Чемпіон.

Далеко не всі сподівалися побачити “синіх” на цій стадії, у той час як присутність чинного переможця Ліги чемпіонів нікого не здивувала. А от, що здивувало, так це результат зустрічі – перший тайм, як виявилося, визначив переможця КЧС-2025.

Французи доволі кволо розпочали гру, чим згодом і скористалися підопічні Енцо Марески. На 22-й хвилині захист ПСЖ впорався із ударом Мало Гюсто. Проте м’яч залишився у француза, який покотив його під удар Коулу Палмеру. Лідер Челсі влучним пострілом вразив дальній кут воріт Джанлуїджі Доннарумми.

А через 8 хвилин англійський хавбек повторив свій удар майже один в один. І знову Доннарумма виявився безсилий у цій ситуації – 2:0 на користь Челсі.

Варто зазначити, що навіть два пропущені голи не змусили прокинутися команду Луїса Енріке. Це призвело до того, що на перерву вона пішла, програючи 0:3. Це Коул Палмер вирішив додати до свого дублю результативну передачу, допомігши відзначитися Жоау Педру. Новачок лондонського колектива вийшов на побачення із Доннаруммою та впевнено його переграв, перекинувши м’яч через голкіпера. Тільки це та ймовірні крики Луїса Енріке у перерві пробудили французів, які вийшли на другі 45 хвилин іншою командою. Вони зробили ставку на швидкий гол, проте на заваді став Роберт Санчес, який виконав кілька чудових сейвів. Як спливав час, так і зменшувалися шанси ПСЖ на порятунок. До того ж, рахунок міг стати ще більшим, але Доннарумма потягнув два удари Ліама Делапа, залишивши свою команду у грі.

Остаточно сподівання французької сторони фіналу були знищені Жоау Невешем, у якого не витримали нерви. Хавбек смикнув за волося Марка Кукурелью, який спровокував його поштовхом. Після перегляду повтору головний арбітр Аліреза Фагані показав португальцеві пряму червону картку.