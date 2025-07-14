За добу росія втратила 1130 військових, спецтехніку, танки і ББМ

За минулу добу російські війська втратили 1130 окупантів вбитими та пораненими, а також 287 одиниць техніки.

Про це повідомили 14 липня у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.25 орієнтовно становлять: