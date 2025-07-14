ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
За добу росія втратила 1130 військових, спецтехніку, танки і ББМ
Диван на коліщатках в темній вітальні

За добу росія втратила 1130 військових, спецтехніку, танки і ББМ

Автор: Олег Мамчур
14/07/2025 07:55
Благодійність для лікування дитини, приєднайся зараз.
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

За минулу добу російські війська втратили 1130 окупантів вбитими та пораненими, а також 287 одиниць техніки.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це повідомили 14 липня у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1035060 (+1130) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 11019 (+3)
  • бойових броньованих машин ‒ 22987 (+4)
  • артилерійських систем ‒ 30294 (+51)
  • РСЗВ ‒ 1438 (0)
  • засоби ППО ‒ 1194 (0)
  • літаків ‒ 421 (0)
  • гелікоптерів ‒ 340 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 45635 (+124)
  • крилаті ракети ‒ 3491 (0)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 55025 (+102)
  • спеціальна техніка ‒ 3932 (+3)