У Франківську ремонтувати старий пасічнянський міст хоче фірма, яка ще три роки тому мала здати розв’язку на новому

В Івано-Франківську відбувся аукціон на поточний ремонт конструкцій пасічнянського моста через Бистрицю Солотвинську на вулиці Галицькій.

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На тендер прийшов лише один учасник – ТОВ “Будівельна компанія “Адамант”, яка запропонувала виконати роботи за 19 млн грн, пише КУРС з посиланням на систему публічних закупівель Prozorro.

Фірма “Адамант” з 2019 року будує розв’язку до нового моста через Бистрицю Солотвинську вартістю 219 млн грн. Роботи мали бути виконані ще до 31 грудня 2022 року.

Цікаво, що для підтвердження досвіду робіт на ремонт старого пасічнянського моста фірма «Адамант» подала договір з Управлінням капітального будівництва на будівництво розв’язки.

10 липня в ефірі ТРК «Вежа» міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків зазначив, що поточний ремонт старого моста передбачає протиаварійні роботи.