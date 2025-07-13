Вбивство полковника СБУ у Києві: встановили виконавців злочину. ФОТО

10 липня у Голосіївському районі Києва стався резонансний злочин — вбивство 50-річного співробітника Служби безпеки України.

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Чоловік виходив з власного будинку та прямував до автомобіля, коли невідомий здійснив кілька прицільних пострілів впритул. Від отриманих поранень потерпілий загинув на місці.

Завдяки злагодженій роботі київської поліції, СБУ, слідчих та аналітиків кримінального аналізу, вдалося встановити причетних до злочину — ними виявилися громадяни іншої держави, чоловік і жінка, повідомили подробиці у Національній поліції України.

За інформацією слідства, підозрювані діяли на замовлення ворожої спецслужби. Вони отримали відомості про місце розташування схрону зі зброєю, яку використали під час злочину. Після вбивства зловмисники намагалися уникнути затримання, проте правоохоронці швидко визначили їх місцезнаходження.

Під час операції з затримання підозрювані відкрили вогонь по силовиках і були ліквідовані.

За фактом нападу слідчі Києва відкрили кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу. Розслідування триває, ведуться всі необхідні слідчі та процесуальні дії.