У Франківську горіли гаражі. ФОТО

Вночі 6 жовтня на вулиці Головатого в Івано-Франківську горіли три гаражі.
Про це пише Галка.
Як повідомила речниця ГУ ДСНС в області Христина Перцович, вогонь охопив три автомобільні гаражі на загальній площі близько 70 м². Постраждалих унаслідок пожежі немає.
Речниця поліції області Христина Максимчак зазначила, що до поліції повідомлення про загоряння надійшло від рятувальників.
На місці працювала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, причиною займання могло стати коротке замикання електромережі.