ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Франківську горіли гаражі. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
У Франківську горіли гаражі. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Вночі 6 жовтня на вулиці Головатого в Івано-Франківську горіли три гаражі.

Про це пише Галка.

Як повідомила речниця ГУ ДСНС в області Христина Перцович, вогонь охопив три автомобільні гаражі на загальній площі близько 70 м². Постраждалих унаслідок пожежі немає.

Пожежники гасять пожежу вночі серед диму

Речниця поліції області Христина Максимчак зазначила, що до поліції повідомлення про загоряння надійшло від рятувальників.

Пожежники гасять задимлене приміщення вночі

На місці працювала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, причиною займання могло стати коротке замикання електромережі.

Пожежники гасять нічну пожежу будівлі

СХОЖІ НОВИНИ