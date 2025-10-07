У Франківську горіли гаражі. ФОТО

Вночі 6 жовтня на вулиці Головатого в Івано-Франківську горіли три гаражі.

Про це пише Галка.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Як повідомила речниця ГУ ДСНС в області Христина Перцович, вогонь охопив три автомобільні гаражі на загальній площі близько 70 м². Постраждалих унаслідок пожежі немає.

Речниця поліції області Христина Максимчак зазначила, що до поліції повідомлення про загоряння надійшло від рятувальників.

На місці працювала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, причиною займання могло стати коротке замикання електромережі.