В прикарпатському онкоцентрі успішно провели надскладну операцію з видалення метастазу у печінці

Автор: Олег Мамчур
Колоректальний рак — друга за поширеністю онкопатологія у світі. Для одного з пацієнтів КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради» ця історія боротьби триває вже чотири роки.

Вперше діагноз пролунала у 2021 році. Після лікування у 2022-му пацієнт повернувся до звичного життя. Проте у 2025-му хвороба дала рецидив — метастази в печінку, — пишуть у центрі.

Метастаз виявився у складній ділянці — 1 сегмент печінки, поруч із нижньою порожнистою веною. Спершу пацієнт отримав курси хіміотерапії, які дозволили зменшити пухлину й підготуватися до хірургічного втручання.

До операції було залучено висококваліфікованих спеціалістів. Разом із професором Андрієм Лукашенком із Національного інституту раку працювала команда онкоцентру: хірурги Юрій Партикевич та Світлана Маліборська, завідувачка ВАІТ Ліля Бахур, анестезист Ігор Депутат, операційна медсестра Анна Бабій. Завдяки злагодженій роботі вдалося провести надскладне втручання успішно.

Хірурги виконують операцію в операційній кімнаті

Уже через сім днів після операції пацієнт залишив лікарню без ознак хвороби.

«Ми створюємо умови, в яких складні онкохірургічні втручання можливі у нашому центрі. Завдяки сучасному обладнанню та сильній команді лікарів пацієнти отримують шанс на життя. А це головне у нашій роботі», — зазначив генеральний директор закладу Ігор Дмитренко.

«Наш підхід базується на співпраці й довірі. Коли об’єднуються фахівці різних рівнів і напрямів, результат завжди перевищує очікування. Ця історія — яскраве тому підтвердження», — додав медичний директор Іван Куйбіда.

