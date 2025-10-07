В прикарпатському онкоцентрі успішно провели надскладну операцію з видалення метастазу у печінці

Колоректальний рак — друга за поширеністю онкопатологія у світі. Для одного з пацієнтів КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради» ця історія боротьби триває вже чотири роки.

Вперше діагноз пролунала у 2021 році. Після лікування у 2022-му пацієнт повернувся до звичного життя. Проте у 2025-му хвороба дала рецидив — метастази в печінку, — пишуть у центрі.

Метастаз виявився у складній ділянці — 1 сегмент печінки, поруч із нижньою порожнистою веною. Спершу пацієнт отримав курси хіміотерапії, які дозволили зменшити пухлину й підготуватися до хірургічного втручання.

До операції було залучено висококваліфікованих спеціалістів. Разом із професором Андрієм Лукашенком із Національного інституту раку працювала команда онкоцентру: хірурги Юрій Партикевич та Світлана Маліборська, завідувачка ВАІТ Ліля Бахур, анестезист Ігор Депутат, операційна медсестра Анна Бабій. Завдяки злагодженій роботі вдалося провести надскладне втручання успішно.

Уже через сім днів після операції пацієнт залишив лікарню без ознак хвороби.

«Ми створюємо умови, в яких складні онкохірургічні втручання можливі у нашому центрі. Завдяки сучасному обладнанню та сильній команді лікарів пацієнти отримують шанс на життя. А це головне у нашій роботі», — зазначив генеральний директор закладу Ігор Дмитренко.