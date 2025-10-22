ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Франківську не розминулись три авто

Автор: Олег Мамчур
Дорожньо-транспортна пригода з трьома автомобілями у місті
Патрульні склали адмінматеріали на водія, що спричинив ДТП за участі трьох автомобілів в Івано-Франківську.

Учора на вулиці Івасюка 39-річний водій автомобіля Volkswagen не був уважним, не переконавшись у безпеці маневру та при зміні руху допустив зіткнення з автомобілями Toyota та Peugeot.

Внаслідок цієї автопригоди ніхто не постраждав, тільки усі автомобілі отримали механічні пошкодження.

На водія Volkswagen патрульні склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

