Христина Соловій влаштувала зворушливу фотосесію

Автор: Орися Корчун
Виконавиця позувала на блакитному тлі в ніжних образах. Кадри опублікувала в Instagram, пише Gazeta.ua.

Перед камерою постала у сукні з драпіруванням і колготах білого кольору. Також обрала комплект відтінку айворі з глибоким вирізом у зоні декольте.

Аутфіти доповнила розпущеним волоссям, витонченим макіяжем і мінімалістичними прикрасами.

“У 2018 році 90-ті вже були в моді. Але здебільшого всі відсилали до російського контексту. А я завжди знала: це не про нас. У нас була зовсім інша сцена, інший світ, інші емоції”, – зазначила вона.

Прихильники “засипали” артистку компліментами. У коментарях писали: “Красунечка”, “Ангели чудяться”, “Ай стильово”, “Фотографії вау. Вам дуже личить”, “Яка чарівна дівчина”, “Неймовірна”.

Жінка у білому мереживному платті на блакитному фоні
Жінка позує на блакитному фоні у світлій сукні
Жінка у білій мереживній сукні танцює

Джерело(а) інформації

опублікувала
Gazeta.ua.

