Христина Соловій влаштувала зворушливу фотосесію

Виконавиця позувала на блакитному тлі в ніжних образах. Кадри опублікувала в Instagram, пише Gazeta.ua.
Перед камерою постала у сукні з драпіруванням і колготах білого кольору. Також обрала комплект відтінку айворі з глибоким вирізом у зоні декольте.
Аутфіти доповнила розпущеним волоссям, витонченим макіяжем і мінімалістичними прикрасами.
“У 2018 році 90-ті вже були в моді. Але здебільшого всі відсилали до російського контексту. А я завжди знала: це не про нас. У нас була зовсім інша сцена, інший світ, інші емоції”, – зазначила вона.
Прихильники “засипали” артистку компліментами. У коментарях писали: “Красунечка”, “Ангели чудяться”, “Ай стильово”, “Фотографії вау. Вам дуже личить”, “Яка чарівна дівчина”, “Неймовірна”.