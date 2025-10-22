Христина Соловій влаштувала зворушливу фотосесію

Виконавиця позувала на блакитному тлі в ніжних образах. Кадри опублікувала в Instagram, пише Gazeta.ua.

Аутфіти доповнила розпущеним волоссям, витонченим макіяжем і мінімалістичними прикрасами.

“У 2018 році 90-ті вже були в моді. Але здебільшого всі відсилали до російського контексту. А я завжди знала: це не про нас. У нас була зовсім інша сцена, інший світ, інші емоції”, – зазначила вона.