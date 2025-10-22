ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

В Івано-Франківську зупинили водія з ознаками сп’яніння та без посвідчення водія

Автор: Уляна Роднюк
Поліція оглядає автомобіль уночі на вулиці
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Здійснюючи патрулювання на вулиці Ковальській патрульні зупинили автомобіль Volkswagen за порушення правил дорожнього руху.

Спілкуючись з 24-річним водієм інспектори виявили у нього ознаки спʼяніння. Водій пройшов освідування на місці. Результат — 1.71 проміле алкоголю у крові, пише Патрульна поліція Івано-Франківської області.

Окрім того, під час перевірки документів, поліцейські встановили, що керманич не має посвідчення водія.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) та за ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.

Алкотестер показує результат 1.71 проміле

СХОЖІ НОВИНИ