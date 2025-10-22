В Івано-Франківську зупинили водія з ознаками сп’яніння та без посвідчення водія

Здійснюючи патрулювання на вулиці Ковальській патрульні зупинили автомобіль Volkswagen за порушення правил дорожнього руху.



Спілкуючись з 24-річним водієм інспектори виявили у нього ознаки спʼяніння. Водій пройшов освідування на місці. Результат — 1.71 проміле алкоголю у крові, пише Патрульна поліція Івано-Франківської області.



Окрім того, під час перевірки документів, поліцейські встановили, що керманич не має посвідчення водія.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) та за ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.