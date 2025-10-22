ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Мешканця Коломиї засуджено за розбій в умовах воєнного стану

Автор: Уляна Роднюк
Суддя тримає молоток у залі суду
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Коломийської окружної прокуратури засуджено уродженця м. Коломия, Івано-Франківської області за вчинення тяжкого кримінального правопорушення проти власності, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

У ході судового розгляду установлено, що обвинувачений, раніше судимий мешканець м. Коломия, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, з метою заволодіння майном, наніс потерпілій легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я, та відкрито викрав майно останньої, пише Івано-Франківська обласна прокуратура.

Прокурором у суді доведено вину обвинуваченого та вироком Коломийського міськрайонного суду йому призначено покарання у вигляді 8 років 2 місяців позбавлення волі.

СХОЖІ НОВИНИ