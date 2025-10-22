Мешканця Коломиї засуджено за розбій в умовах воєнного стану

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Коломийської окружної прокуратури засуджено уродженця м. Коломия, Івано-Франківської області за вчинення тяжкого кримінального правопорушення проти власності, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

У ході судового розгляду установлено, що обвинувачений, раніше судимий мешканець м. Коломия, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, з метою заволодіння майном, наніс потерпілій легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я, та відкрито викрав майно останньої, пише Івано-Франківська обласна прокуратура.



Прокурором у суді доведено вину обвинуваченого та вироком Коломийського міськрайонного суду йому призначено покарання у вигляді 8 років 2 місяців позбавлення волі.