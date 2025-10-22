ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У клініці ІФНМУ відкрили кабінет для дослідження роботи мозку

Автор: Олег Мамчур
Жінка проходить дослідження мозкової активності
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago_23
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

В Університетській клініці Івано-Франківського національного медичного університету відкрили кабінет електроенцефалографії для діагностики порушень роботи головного мозку.

Електроенцефалографія (ЕЕГ) – це діагностичний метод, який використовується для реєстрації електричної активності мозку. Метод заснований на графічній реєстрації отриманих електросигналів та їх інтерпретації.

ЕЕГ дозволяє діагностувати порушення, що виникають у головному мозку, які відбиваються на його функціональній активності і змінюють генеровані ним електричні імпульси.

Показання до проведення ЕЕГ включають судомні напади, синкопальні стани (непритомності), черепно-мозкові травми, порушення пам’яті та уваги.

ЕЕГ не має протипоказань. Перед її проведенням не слід вживати продукти, що містять кофеїн. Волосся рекомендується ретельно вимити і висушити. Обстеження проводиться за наявності направлення від невролога або сімейного лікаря за попереднім записом.

Для запису на ЕЕГ пацієнти можуть звернутися за телефоном +380958569952.

Кабінет знаходиться в Університетській клініці на вулиці Короля Данила, 15, 2 поверх, 45 кабінет.

СХОЖІ НОВИНИ