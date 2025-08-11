ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську пʼяний водій скоїв ДТП. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську пʼяний водій скоїв ДТП. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
11/08/2025 19:25
Учора патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Чорновола.

За словами заявника, водій автомобіля AUDI не впоравшись з керуванням вʼїхав у паркан чим пошкодив його.

Під час спілкування з 30-річним водієм, патрульні помітили в останнього ознаки алкогольного сп’яніння.

Водій пройшов освідування на місці. Результат — 1.92 проміле алкоголю.
Крім того, водій не мав чинного страхового полісу.

Алкотестер показує 1.92 проміле

Інспектори склали на кермувальника адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвели до ДТП), за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП.

Водії, вкотре нагадуємо алкоголь та кермо несумісні. Не ризикуйте власним життям та безпекою інших учасників дорожнього руху.

Пошкоджене авто вночі на мокрій дорозі