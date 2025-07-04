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У Франківську патрульні зупинили нетверезу і без посвідчення водійку

Автор: Оксана Марушкевич
04/07/2025 15:07
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Патрульні склали адмінматеріали на водійку в стані спяніння, що кермувала без посвідчення водія

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Учора на вулиці Коновальця патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, водійка якого порушувала правила дорожнього руху, повідомляє Патрульна поліція Івано-Франківської області

“Під час спілкування з 30-річною жінкою інспектори помітили у неї явні ознаки сп’яніння. Пройти огляд на стан сп’яніння вона відмовилась.

Також, патрульні встановили що остання ніколи не отримувала посвідчення водія відповідної категорії”, – йдеться у дописі.

Інспектори склали на кермувальницю адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп’яніння) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів)КУпАП.

Правоохоронці нагадують, що керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, є серйозним порушенням, за яке передбачена адміністративна відповідальність.

Відповідно до ч. 2 ст. 126 КУпАП, керування транспортним засобом без відповідного права тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 3 400 гривень.