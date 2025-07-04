У ворожій неволі понад три роки: з полону повернувся прикарпатець Клоченко Іван

Сьогодні у рамках чергового успішного обміну полоненими додому повернулись українські захисники та цивільні, які тривалий час перебували в російському полоні, більшість — ще з 2022 року.
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Серед них – захисник з Івано-Франківщини Клоченко Іван, пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук.
“Вітаємо вдома нашого земляка Івана Клоченка з Івано-Франківського району, який пробув у ворожій неволі понад три роки”, – зазначає посадовиця.