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Автомобілі припарковані перед великою будівлею, прапори ЄС
Диван на коліщатках в темній вітальні

З Івано-Франківська на фронт передали 34 автомобілі

Автор: Оксана Марушкевич
04/07/2025 14:29
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Сьогодні з Івано-Франківська від партнерів з Естонії передали 34 повнопривідні автівки для ЗСУ.

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Пише Правда.іф з посиланням на Віктор Синишин

“У середині травня я особисто разом із волонтерами та працівниками Івано-Франківська міська рада вирушили до Естонії, щоб доправити додому надважливий вантаж — 34 автомобілі, які громада Таллінна передала для потреб наших військових.

Це була велика спільна справа, яка вимагала координації на кожному етапі — від логістики й транспортування, до ремонту і підготовки техніки до фронтових умов. Упродовж місяця автівки проходили техогляд, обслуговування, відновлення. Зусиллями нашої команди кожне авто приведене до повної бойової готовності”, – йдеться у дописі.

У техніці — повнопривідні позашляховики, повнопривідні вантажні буси, пікап, а також спеціалізовані машини: швидка допомога та автомобіль з маніпулятором. Ці автівки поїдуть туди, де вони потрібні найбільше — на передову.

За ловами Синишина, до важливої справи долучились:

  • Центр української культури в Таллінні та його директор Богдан Лютюк
  • Василь Різничук.
  • Волонтери, водії, працівники виконкому.
Вручення грамоти на урочистій церемонії біля адміністрації.
Зібрання людей перед пам'ятником в місті.
Вручення сертифіката перед будівлею адміністрації
Троє людей перед адміністративною будівлею з автомобілями.
Група людей з українським прапором на сходах.
Автомобілі на стоянці перед офіційною будівлею
Військовий вручає подяку чоловікові, церемонія нагородження.
Збір людей біля будівлі з припаркованими автомобілями.
Двоє чоловіків тримають прапор військової бригади
Волонтерий центр: обговорення на сходах, два чоловіка
Група людей на площі перед сучасною будівлею.
Люди на вулиці перед будівлею, патріотичний захід.
Чоловік вручає жінці подяку й квіти
Автомобілі запарковані перед міською адміністрацією.
Священник освячує автомобілі перед будівлею в місті
Група людей з прапорами перед будівлею
Чоловік виступає на вулиці біля входу.
Люди в черзі на площі з автівками.