З Івано-Франківська на фронт передали 34 автомобілі

Сьогодні з Івано-Франківська від партнерів з Естонії передали 34 повнопривідні автівки для ЗСУ.

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Пише Правда.іф з посиланням на Віктор Синишин

“У середині травня я особисто разом із волонтерами та працівниками Івано-Франківська міська рада вирушили до Естонії, щоб доправити додому надважливий вантаж — 34 автомобілі, які громада Таллінна передала для потреб наших військових. Це була велика спільна справа, яка вимагала координації на кожному етапі — від логістики й транспортування, до ремонту і підготовки техніки до фронтових умов. Упродовж місяця автівки проходили техогляд, обслуговування, відновлення. Зусиллями нашої команди кожне авто приведене до повної бойової готовності”, – йдеться у дописі.

У техніці — повнопривідні позашляховики, повнопривідні вантажні буси, пікап, а також спеціалізовані машини: швидка допомога та автомобіль з маніпулятором. Ці автівки поїдуть туди, де вони потрібні найбільше — на передову.

За ловами Синишина, до важливої справи долучились:

Центр української культури в Таллінні та його директор Богдан Лютюк

Василь Різничук.