Україна повернула з російського полону військових та цивільних

Президент Володимир Зеленський повідомив про черговий успішний обмін військовополоненими: додому повернулись українські захисники та цивільні, які тривалий час перебували в російському полоні, більшість — ще з 2022 року.

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Серед звільнених — воїни ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, ДССТ, а також представники територіальної оборони, мотопіхотних, механізованих, десантно-штурмових військ і морської піхоти, пише Правда.іф.

Додому також повертаються тяжкохворі, поранені та військові, які вважалися зниклими безвісти.

Захисники боронили Україну в найгарячіших точках — Маріуполі, на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Херсонщині.

Особливістю цього обміну стало повернення українських військових, несправедливо засуджених Росією на тривалі терміни ув’язнення.

Обмін відбувся в межах стамбульських домовленостей і є результатом масштабної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України.

Президент подякував усім, хто причетний до процесу, наголосивши: