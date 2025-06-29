У Франківську презентували онлайн-програму підтримки для дружин ветеранів

У ветеранському просторі Івано-Франківський обласний ветеранський простір “Ветеран ПРО” презентували онлайн-програму «Дружина ветерана» — унікальну ініціативу, спрямовану на підтримку жінок, чиї чоловіки служать або вже повернулися з війни.

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Про це повідомляє очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За її словами, це безоплатний онлайн-навігатор із понад 19 тематичними лекціями: психологічна підтримка, соматичне здоров’я, юридичні питання, економічна адаптація, профорієнтація, стосунки після повернення з фронту.

Усе доступно онлайн — з будь-якої точки України, без потреби виїзду чи додаткової допомоги.

До створення програми залучено понад 30 експертів, а сама спільнота вже об’єднала понад 6020 жінок із усієї країни. Щодня в WhatsApp-чаті активно спілкуються понад 1500 учасниць.

Програму реалізовує ГО «Київська школа державного управління імені Сергія Нижного» за підтримки Міністерства внутрішніх справ України та компанії ТОВ «Енергетичне партнерство», яка профінансувала проєкт.

Долучитися до програми можна за посиланням.