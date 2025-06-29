У Франківську провели захід про інтернет-безпеку для дітей за участю СБУ та блогерів. ФОТО

Університет Короля Данила організував “Інтернет-детокс” з метою підвищення цифрової грамотності молоді.

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25 червня в Івано-Франківську Університет Короля Данила спільно з комунальним закладом “Дім Воїна” і медіакомпанією “Галас” провели захід для дітей “Інтернет-детокс: думки й поради від блогерів щодо свідомого використання”. Подія була спрямована на підвищення рівня кібербезпеки та цифрової грамотності серед молоді Івано-Франківщини.

Спікерами заходу виступили представники Служби безпеки України та відомі блогери Вася Харізма, Мар’яна Дирів й Ігор Пустовіт. Вони проводили інтерактивне спілкування з учасниками, розповідаючи про правила кібербезпеки та принципи правильного користування соціальними мережами.

“Основна навичка, яка має бути в дітей – це вміння аналізувати, розрізняти добре і погане, правду від брехні. Адже інтернет – це 100% можливості, але, як користуватися ними, кожен вирішує особисто”, — підкреслив блогер Ігор Пустовіт.

Представники СБУ зосередили увагу на важливості батьківського контролю та комунікації з дітьми у цифровому просторі. Вони наголосили на необхідності розвитку цифрової грамотності молодого покоління.

“Дорослим треба спілкуватися зі своїми дітьми. Говорити правдиво про речі, які відбуваються в державі, суспільстві, покращувати їхню цифрову грамотність, звертати увагу на аналогічні події та на коло спілкування, яке може втягнути навіть навчених дітей у небезпеку”, — акцентував представник СБУ.

Директор комунального закладу “Дім Воїна” Івано-Франківської міської ради, ветеран Микола Крошний зауважив актуальність подібних заходів в умовах сучасних викликів.

“Ми живемо в час, коли будь-хто може стати жертвою вербування чи маніпуляцій у соцмережах. Завдяки таким заходам діти проінформовані та більш захищені від протиправної діяльності, адже знання – зброя”, — зазначив він.

Проректор із розвитку та комунікацій Університету Короля Данила Олег Андрухів, який виступав модератором заходу, підсумував важливість правильного підходу до використання цифрових технологій.