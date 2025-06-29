Помер депутат міськради та головний лікар Болехівської лікарні Валерій Гутак

На 58-му році життя несподівано помер Валерій Гутак, депутат Болехівської міської ради VII та VIII скликань і керівник Болехівської центральної міської лікарні.

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Про це 28 червня 2025 року повідомили на сторінці Болехівської міської ради.

“Пішла з життя відповідальна людина зі щирим серцем, відданий своїй справі фахівець. Валерій Васильович тривалий час займався підприємницькою діяльністю, мав успішну власну справу, був небайдужим до життя громади, відстоював інтереси людей і завжди був готовий допомогти. Двічі жителі Болехівщини довірили йому представництво своїх інтересів у раді — обирали депутатом міської ради. Він щиро вболівав за розвиток Болехівської міської центральної лікарні, яку очолив лише рік тому…. Поряд із цим Валерій Васильович був прикладом чудового сім’янина, люблячого чоловіка та турботливого батька… Болехівська міська рада, виконавчий комітет, депутатський корпус, працівники управлінь, відділів, установ та організацій висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям, колегам, знайомим покійного й усій медичній спільноті… Вічна пам’ять і Царство Небесне!”, – йдеться у дописі.