Калушанка Валерія Яцків виборола золоту медаль на чемпіонаті Європи з вільної боротьби

Валерія Яцків виборола золоту медаль на чемпіонаті Європи з вільної боротьби серед спортсменів до 15 років.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомляє голова Калуської міської територіальної громади Андрій Найда.

Валерія Яцків є вихованкою Дитячо-юнацької спортивної школи Калуської міської ради. Її тренер — Тарас Дин.

Разом із нею у складі збірної України виступають ще троє борців із Калуської громади. Серед них і Роберт Алоєв, який також став чемпіоном Європи. Його тренери — Юрій Кірілов та Мар’яна Квятковська.

Це друга золота медаль представників Калуша на цьогорічному чемпіонаті. Змагання тривають.