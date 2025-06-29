Калушанка Валерія Яцків виборола золоту медаль на чемпіонаті Європи з вільної боротьби

Валерія Яцків виборола золоту медаль на чемпіонаті Європи з вільної боротьби серед спортсменів до 15 років.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомляє голова Калуської міської територіальної громади Андрій Найда.
Валерія Яцків є вихованкою Дитячо-юнацької спортивної школи Калуської міської ради. Її тренер — Тарас Дин.
Разом із нею у складі збірної України виступають ще троє борців із Калуської громади. Серед них і Роберт Алоєв, який також став чемпіоном Європи. Його тренери — Юрій Кірілов та Мар’яна Квятковська.
Це друга золота медаль представників Калуша на цьогорічному чемпіонаті. Змагання тривають.