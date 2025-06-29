"Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків": Кабмін затвердив правила телекомпослуг

Кабінет міністрів 25 червня затвердив нові правила надання та отримання електронних комунікаційних послуг.

За словами віцепрем’єра і міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, надають мобільним операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою, передає Liga.

Нові правила встановлюють механізми з метою значно обмежити та контролювати розповсюдження небажаних комерційних викликів та спаму.

“Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків. Бізнес має укласти договір з оператором і зареєструвати номери, з яких може телефонувати. Якщо ні – виклики із цих номерів можуть бути заблоковані автоматично”, – йдеться в дописі Федорова у Telegram.

У рішенні Кабінету міністрів визначаються поняття “зловмисних” та “комерційних” викликів, і прямо забороняється розсилання без попередньої згоди користувача голосових чи текстових повідомлень, пов’язаних із рекламою або постачанням товарів, робіт, послуг.

Також заборонено використання систем автоматичного “додзвону” з метою прямого маркетингу чи опитувань без попередньої згоди кінцевого користувача.

Кінцеві користувачі можуть звернутися до постачальника послуг із вимогою про безоплатне блокування викликів із номерів, з яких здійснювалися зловмисні виклики або розсилання спаму.